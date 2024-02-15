«Обычно сначала помогают, а потом делают громкие заявления»: в РПЦ оценили желание Лолиты восстановить храм
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поделился мнением по поводу желания певицы Лолиты восстановить храм на новой территории. Он выразил надежду на то, что данная идея исходит от сердца, а не из желания «отмыть репутацию».
Комментарий представителя РПЦ приводит NEWS.ru.
По словам Кипшидзе, многие храмы требуют восстановления.
«Но обычно те, кто такими делами занимается, — они сначала помогают восстановить храм, а потом делают громкие заявления», - сказал он.
В РПЦ приветствуют добрые намерения: важно, чтобы желание восстановить храм «исходило из сердца» и не было связано с внешними обстоятельствами.
«Мне бы не хотелось верить, что восстановление храма объясняется желанием отмыть репутацию», - сказал Кипшидзе и предложил посмотреть, что из этого выйдет.
Ранее критик Сергей Соседов заявил, что артистка «никакой храм строить не должна». Так он прокомментировал отмену юбилейного тура исполнительницы, назвав происходящее беззаконием.