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22:36, 12 сентября 2023
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Сначала громко плакала, потом на всех кричала: Анастасии Волочковой постелили на сцене рекламную ткань

Волочковой постелили баннерную ткань на концерте из-за пропажи балетного покрытия.

Сначала громко плакала, потом на всех кричала: Анастасии Волочковой постелили на сцене рекламную ткань

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что на заключительном концерте ей постелили баннерную ткань из-за пропажи балетного покрытия. Сначала знаменитость громко плакала, потом на всех кричала – в итоге организаторы выручили ее, найдя за 15 минут до начала рекламную ткань.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Балерина 6 часов находилась в панике – случился настоящий казус. По неизвестной причине пропало балетное покрытие.

«Сначала я села на пол и начала очень громко плакать. А потом я начала на всех кричать», - призналась балерина.

Благо, Волочкова умела танцевать на баннерной ткани – материале, который используют для рекламных баннеров. Его доставили за 15 минут до начала.

В зале тем временем собралось 2500 зрителей вместо 1000 человек. В конце ей дарили цветы, которые еле поместились в машину. Сейчас Волочкова занята подготовкой нового шоу.

Ранее сообщалось, что у балерины появился таинственный поклонник. Он приглашает на свидания и дарит цветы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Теги:
Анастасия Волочкова
Балет
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