«Сначала гордились, но ситуация изменилась»: зачем Галкин* пытается снять с себя статус иноагента

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) пытается избавиться от статуса иноагента по нескольким причинам. Одна из них – вероятность, что комик не сможет зарабатывать в России.

Мнение на этот счет высказал общественный деятель Вадим Манукян.

Он указал, что законодательство ужесточается и зарабатывать в России иноагентам все сложнее. Кроме того, Галкин* не хочет потерять все, что у него есть в РФ. В частности, речь идет об имуществе, которым он владеет.

«Сначала иноагенты даже гордились этим статусом, заявляя, что это является каким-то признанием. Сегодня ситуация изменилась», - сказал Манукян и добавил, что иноагентство стало «обременением». Его слова приводит ИА Регнум.

Эксперт полагает, что его не исключат из реестра иноагентов: у судов и Минюста есть основания, чтобы сохранить за шоуменом этот статус.

Ранее стало известно, что юморист подал кассацию на отказ суда исключить его из реестра. До этого он пытался оспорить статус, но Замоскворецкий суд отказал удовлетворить исковые требования Галкина*.

*признан иноагентом на территории РФ