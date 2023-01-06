«Смыло волной прямо со шпагатом»: Анастасия Волочкова оконфузилась на Мальдивах

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова наслаждается отпуском на Мальдивах. 46-летняя артистка публикует фото в купальниках и называет это место «раем». Недавно она в очередной раз продемонстрировала свой фирменный шпагат, но оконфузилась.

Знаменитость находится в живописном месте уже несколько дней, но до сих пор не показывала свою растяжку. Некоторые поклонники интересовались, что случилось с Анастасией. Она решила порадовать публику и опубликовала сразу несколько фото в фирменной стойке. На одном из них Волочкову чуть не смыло волной.

«Давайте я сразу представлю вам мой мальдивский шпагат с пляжа. Чтобы многие не донимали вопросом, когда будет шпагат Волочковой. Дорогие мои, есть, был и будет! Это элемент моей профессии, который достался мне большим трудом. Согласитесь, в моем исполнении он всегда грациозен. Потому что я поддерживаю свое тело в совершенной форме, стройности и подтянутости. Скажите, вам нравится шпагат на фоне океана или пальм? Или на третьем фото, где меня чуть не смыло волной вместе со шпагатом?» – посмеялась над собой звезда.