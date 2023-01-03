«Он в моей постели»: уличенная во лжи Волочкова предъявила доказательства существования жениха

Несколько недель назад балерина Анастасия Волочкова сообщила неожиданную новость – у нее есть возлюбленный, и совсем скоро она выходит замуж. После этого объявления события стали развиваться стремительно – появились дорогостоящие подарки, затем венчание, после заявление о свадьбе и только после этого экс-прима предъявила самого жениха. Им оказался президент кондитерской компании — Дмитрий Дюран.

Вот только даже после раскрытия личности тайного Деда Мороза поклонники не до конца поверили в правдивость заявления Волочковой. Многие стали подозревать, что Анастасия платит «конфетному королю» за пиар-роман, и на самом деле никакой настоящей любви там нет. Более того, в последнее время после того, как об Анастасии писали во всех СМИ, все новости о свадьбе сошли на нет. И теперь фанаты издеваются над балериной, постоянно говоря, что Дмитрий от нее сбежал.

Под новой публикацией артистки, в котором она показала, как поет на мероприятии, собралось много хейтеров. Одни писали, что она не попадает даже в фонограмму, другие, что балерина выглядит безвкусно. Также подметили и то, что танцовщица совершенно не умеет двигаться на сцене. Но и, конечно, недоброжелатели зацепились за то, что Дюран в очередной раз не появился вместе с Волочковой. «Интересно, а где жених?» - написал один из пользователей в Сети. И Анастасия поспешила ему ответить: «Не переживайте. Он в моей постели. А ваш?»

Судя по всему, балерину совершенно не волнует, что думают о ее приближающейся свадьбе люди. А состоится бракосочетание или нет – станет известно уже совсем скоро, ведь ранее Волочкова планировала его на январь 2023 года. Правда, дочь артистки до сих пор не знакома с будущим отчимом.