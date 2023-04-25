Пресняков не смог устоять перед полуголой Муцениеце: Подольская не скрыла ревности

34-летняя Агата Муцениеце уже месяц блистает в роли главной звезды кабаре «Абсолютно другая нага». За это время эротическое представление успели оценить многие представители отечественного шоу-бизнеса, а на премьере появился даже Филипп Киркоров, который буквально глаз не мог отвести от полуобнаженного тела актрисы. Недавно на триумф экс-супруги Павла Прилучного пришли посмотреть и Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым. Правда, после певица сильно пожалела, что купила билеты.

Артистка скрывать не стала, что кабаре получилось действительно эффектным, однако с мужем во второй раз она бы на него точно не пошла. По ее признанию, едва одетая Муцениеце произвела сильное впечатление на Преснякова, и она даже из-за этого стала ревновать. После шоу они договорились, что вдвоем больше не будут посещать подобные заведения.

«Невероятно эффектное шоу, но с мужем туда стоит ходить, только если вы не ревнивая. Лично я с ним больше не пойду», - цитирует слова Натальи Подольской издание «7Дней.ru».

Отметим, что Агата стала первой женщиной, к которой Наталья так сильно приревновала супруга. До этого она ни разу не упрекала его в том, что он засматривается на других женщин. Однако Муцениеце удалось немного пошатнуть идиллию, царившую в семье.

Ранее Наталья Подольская раскрыла секрет идеального брака с Владимиром Пресняковым.