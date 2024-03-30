Смущает высота потолков: Александр Петров никак не может продать квартиру, где он жил с Милославской

Актер Александр Петров полгода не может продать двухуровневые апартаменты в ЖК бизнес-класса Loftec в Москве. Именно там он жил с бывшей возлюбленной Стасей Милославской.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Петров купил квартиру в 2021 году, когда встречался со Стасей Милославской. Бывшая возлюбленная актера приобрела диван в гостиную, немного изменила интерьер и подарила Александру картину из Италии.

Изначально жилье стоило 60,6 млн рублей. После ценник снизили до 57 млн рублей. По данным издания, риэлторы предлагают сбавить еще 5%.

Квартиру Петров выставил на продажу в октябре прошлого года. Он оставил в апартаментах всю мебель, технику и даже дорогую картину, которую ему подарила Милославская.

Данная цена не является высокой в этом ЖК: похожие квартиры там стоят примерно 63 млн рублей. Однако покупателей отталкивает планерка бывшего любовного гнездышка актеров. Высота потолков в спальне составляет всего 1,9 метра, а на кухне — 2 метра. Также там нельзя прописаться.

На данный момент актер не живет в квартире. Раз в неделю туда приходит домработница.

Александр Петров и Стася Милославская встречались на протяжении четырех лет. Неожиданно для фанатов пары возлюбленные расстались. После этого актер женился на Виктории Антоновой. Молодожены сейчас притираются друг к другу в быту.