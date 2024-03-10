Холодец с хреном и макароны по-флотски: Александра Петров и его жена погрязли в быту

В сентябре прошлого года 35-летний звезда сериала «Звоните ДиКаприо!» Александр Петров неожиданно для поклонников женился на Виктории Антоновой, спустя несколько месяцев после знакомства. Девушка младше звезды на 12 лет и никак не связана с шоу-бизнесом. Молодожены сейчас притираются в быту. Актер приоткрыл завесу тайны их семейной жизни.

Петров доволен блюдами, которые ему делает на ужин Виктория. Подарки и забота от избранницы вдохновляют актера.

Девушка знает, чем удивить супруга. Она приготовила ему на ужин макароны по-флотски, которые он просто обожает. Петров назвал жест Виктории «крутым и правильным подарком».

«Или холодец с хреном. Или она недавно ходила по магазинам — девочки чаще это делают. Пришла и сказала: «Вот футболка. Я просто тебе купила», — рассказывал актер в интервью Kp.ru.

Каждый вечер с супругой для Александра стал романтическим. Ему важно быть в спокойствии вдвоем: смотреть смешные видео и долго разговаривать.

Свадьба Александра и Виктории состоялась 25 ноября. На торжестве собрались десятки звездных гостей, среди которых были замечены Филипп Киркоров, Игорь Верник, Леонид Ярмольник и многие другие.

Звезда фильма «Текст» признавался, что буквально через пару встреч осознал, что Виктория его женщина. Актер также уточнил, что супруга поддерживает его во всем и разделяет интересы.

Ранее Александр Петров поделился кадрами с женой под названием «история знакомства».