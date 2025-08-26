«Сможет выделить 50 млн»: Виталий Бородин обратится к Сергею Шнурову с просьбой о помощи участникам СВО

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что намерен обратиться к певцу Сергею Шнурову с просьбой о помощи участникам СВО. Он считает, что при высоких гонорарах артист мог бы выделить 50 млн.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Бородина.

Он представил переписку, в которой озвучивался гонорар Шнурова за одно выступление. Называлась сумма в 23 млн 500 тыс. рублей. С сентября по март у певца запланирован гастрольный тур по России, за который он может заработать около 400 млн.

«Подсчитано, что в рамках российского тура музыкант заработает около 400 миллионов. Мы намерены официально обратиться к Сергею с просьбой о помощи участникам СВО. Полагаем, что он вполне сможет выделить порядка 50 миллионов», - написал глава ФПБК.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге запретил распространение среди несовершеннолетних пяти песен группы «Ленинград». Шнуров поддержал решение и заявил, что эти хиты не предназначены для лиц младше 18-ти.