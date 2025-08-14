Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете его песен. Об этом пишет «Абзац».

Сегодня стало известно, что Василеостровский районный суд Петербурга запретил распространение среди несовершеннолетних пяти песен группы «Ленинград». Согласно решению, текст песен можно расценивать как «содержащую скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание, психику несовершеннолетних, которые потенциально могут побуждать их интерес к соответствующей тематике».

Лидер группы Сергей Шнуров рассказал, что поддерживает запрет собственных песен — по словам артиста, их не стоит слушать тем, кому не исполнилось 18 лет.

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда!» — заявил он.

Ранее мы писали о том, что против одного из бизнесов Тимати подали иск на сумму почти 8 млн рублей.