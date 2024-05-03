Сможет ли тяжелобольной Михаил Ефремов выйти на свободу по состоянию здоровья: ответ адвоката

Адвокат Александр Бенхин оценил шансы актера Михаила Ефремова выйти на свободу по состоянию здоровья. Несмотря на то, что он, по словам его подруги, тяжело болен, колонию он покинуть не сможет. Правозащитник заверил, что для возвращения домой у него должен быть смертельный диагноз.

Недавно давняя знакомая Ефремова Татьяна Беркович выступила с заявлением, в котором напомнила о болезнях актера. Она отметила, что он умирает в колонии, так как у него «тяжелейшее заболевание ХОБЛ», аллергии и отсутствие зубов. Журналисты сайта Teleprogramma.pro решили выяснить, является ли это основанием для его досрочного освобождения, и получили от адвоката однозначный ответ – нет.

«Людей досрочно освобождают или меняют им наказание, на не связанное с лишением свободы, если у них смертельное заболевание. То есть рак в терминальной, последней четвертой стадии, либо какая-то ужасная гангрена», - заявил Бенхин.

Также адвокат отметил, что Ефремов вполне может лечиться и в неволе. При серьезных случаях ему могут разрешить наблюдаться у врачей не в тюремной больнице, но под конвоем.

Ранее появилась информация, что Михаил Ефремов снова подаст на УДО в сентябре 2024 года.