«Сможет играть только бомжей»: что происходит с внешностью Кологривого

Хирург Иван Володченков заявил, что скоро актер Никита Кологривый сможет играть «только бомжей». Он поделился своим мнением об изменениях во внешности скандальной звезды в беседе с телеканалом «360».

Эксперт предупредил, что в ближайшие годы актер Никита Кологривый столкнется с серьезными изменениями во внешности. На данный момент актеру 29 лет, а это возраст перехода от первичных к вторичным признакам старения.

«Если у него есть вредные привычки: алкоголь, курение, несоблюдение норм питания — то вторичные возрастные изменения придут гораздо быстрее. Это закон», — заявил Володченков.

Он также отметил, что у Кологривого наблюдается тяжелый тип строения мягких тканей лица, что делает его более подверженным возрастным изменениям по сравнению с другими. Кроме того, негативное воздействие на кожу оказывает климат и атмосфера мегаполиса. Специалист посоветовал Никите соблюдать правильный ритм жизни и обратиться к косметологу.

«Но этот момент уйдет достаточно быстро. Тут нужен именно комплексный подход», – добавил хирург.

Ранее мы писали о том, что нейросеть «Жириновский» раскритиковала выбор Кологривого на роль политика. Напомним, что звезда может принять участие в байопике о жизни бывшего лидера ЛДПР. Режиссером выступит известный по проектам «Игла» и «Громовы» Александр Баранов.