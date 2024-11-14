«Смотрю фотографии и не могу сдержать слез»: Сергей Лазарев обратился к сыну в важный день

Певец Сергей Лазарев публично поздравил сына Никиту с днем рождения. Мальчику исполнилось 10 лет.

В личном блоге исполнитель опубликовал несколько архивных фотографий, на которых его первенец был совсем маленьким. Сергей признался, что не может поверить в то, как быстро сын растет.

«Мой первенец, мой очень долгожданный сын, моя безусловная любовь. Как же ты быстро растешь. Смотрю фотографии, где ты совсем кроха, и не могу сдержать слез — так молниеносно летит время», - написал Лазарев в Telegram-канале.

День рождения Никиты отпраздновали в семейном кругу. Сергей показал, что устроил торжество в футбольном стиле. Кроме того, к имениннику пришел аниматор в костюме Джека Воробья.

Подготовили отдельный торт и для мамы певца. Недавно она тоже отметила день рождения.

Напомним, что сына Сергею Лазареву родила суррогатная мама, личность которой не раскрывается. После появления ребенка на свет артист еще раз обращался к той же женщине для рождения дочери.

Ранее Сергей Лазарев похвастался 20-летней племянницей Алиной.