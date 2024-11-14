Певец Сергей Лазарев похвастался 20-летней племянницей Алиной, ставшей актрисой

Певец Сергей Лазарев похвастался успехами 20-летней племянницы Алины, которая стала актрисой. Звезда поделился ее фотографией у себя в соцсетях.

Исполнитель хита «В самое сердце» не раз признавался, что гордится родственницей. Он трепетно относится к Алине и заботится о ней, так как девушка выросла без отца. В 2015 году он погиб в автокатастрофе.

Сергей приглашает племянницу на мероприятия, но она не использует его популярность в своих целях. Алина скромно себя ведет и самостоятельно добивается успехов. Она выбрала актерскую карьеру и поступила в вуз, чтобы получить образование.

СМИ отмечают, что родственница звезды учится в Институте театрального искусства им. И. Д. Кобзона. Она хочет быть актрисой театра и кино. Кроме того, девушка принимает участие в фотосессиях. Лазарев похвастался красавицей в соцсетях.

«Племяшка! Ну, какая красотка! Заканчивает в этом учебном году актерский... Как быстро летит время... Актриса!» – написал звезда.

Певец также упоминал, что не очень хочет видеть в своих детях артистов, так как это сложная работа. Наследникам придется еще сложнее, ведь их постоянно будут сравнивать с отцом.

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