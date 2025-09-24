«Смотрится нелепо»: Наталья Водянова вышла в свет в Париже и подверглась критике из-за платья

Модель Наталья Водянова подверглась критике после появления на благотворительном аукционе в Париже в красном платье, которое было похоже на образы героинь сказок. Интернет-пользователи считают, что наряд был «не к месту» и смотрелся «нелепо».

Наряд Водяновой привлек внимание присутствующих: модель появилась в ярком платье, стилизованном под образы сказочных героинь. Другие участники встречи выбрали более сдержанные образы.

Платье Водяновой бурно обсуждают в соцсетях. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: критиков и защитников. Критики заявляли о неуместности вечернего платья на стадионе.

Они писали: «Платье на Водяновой не к месту, это не показ моды, а благотворительный вечер», «На стадион-то самое то в вечернем платье. Причем платье смотрится нелепо», «Пожалуй, это самая дурацкая вещь, какую я видела на Водяновой».

Защитники модели считают, что она, как приглашенная звезда, должна была привлечь внимание – и это получилось.

«Шикарное платье на шикарной фигуре Натальи. Что еще надо?» — писали в Сети.

Ранее сообщалось о появлении Водяновой в Риме вместе с сыном Виктором от первого брака.