«Смотрите во вторник»: Андрей Малахов подтвердил, что любовник Полины Дибровой пришел на его шоу с женой

Андрей Малахов вышел на связь после новости о том, что любовник Полины Дибровой появится в новом выпуске его шоу. В своем Telegram-канале телеведущий подтвердил слухи и назвал дату эфира с Романом и Еленой Товстиками.

24 августа в Сети появилась информация о том, что любовник Полины Дибровой пришел на шоу Андрея Малахова, чтобы рассказать свою версию громкой истории. По слухам, зрителей программы «Малахов» на канале «Россия 1» ждет эксклюзивный выпуск с участием Товстиков. Телеведущий подтвердил, что ему удалось взять интервью у Романа Товстика и его жены.

«А вы прямо все знаете, чем заняты мои выходные. Урвал! Смотрите во вторник в 16:50 на телеканале „Россия“…» — заявил Андрей Малахов.

Более того, по данным Telegram-канала «Светский хроник», помимо шоумена, добиться интервью у Товстиков хотела и Ксения Собчак, и «даже денег предлагала, но не срослось».

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой супругой Полиной из-за ее измены. Предполагаемый любовник 36-летней модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но жена шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал развод Дмитрия и Полины Дибровых фейковым: «Решили устроить небольшое пиар-шоу».