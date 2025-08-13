«Решили устроить пиар-шоу»: Дибров может лишиться средств к существованию, если фейковый развод разоблачат

Полина и Дмитрий Дибровы могут лишиться доходов в случае, если подтвердится, что их развод – фейк. Соответствующее мнение высказал продюсер Сергей Дворцов, который допустил, что пара решила устроить пиар-шоу.

Недавно Дибров провел прямой эфир, в котором рассуждал на тему измен. Его прервала супруга, которая неожиданно для всех появилась в кадре. В Сети заговорили, что развод пары не что иное как пиар-ход.

Продюсер Сергей Дворцов сказал изданию «Абзац», что если расставание – фейк, то доходы пары упадут, в другом случае гонорары кратно вырастут.

«Подозреваю, что Дибровы решили устроить небольшое пиар-шоу… Если в итоге не вскроется, что расставание было фейковым, то гонорары обоих вырастут в геометрической прогрессии… Если липовый развод разоблачат, то доходов у пары практически не будет», - сказал Дворцов.

Продюсер считает, что Полина Диброва заинтересована в новых клиентах в сообществе рублевских жен, а ведущий «тоже решил привлечь внимание аудитории». Дибров на фоне происходящего «получит огромные запросы» на ведение корпоративов, уверен он.

Ранее юрист Катя Гордон сообщила, что Полина Диброва съехала от мужа. По ее информации, жена ведущего перебралась в другой дом, где проживает с детьми нового мужчины.