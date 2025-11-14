«Смотрите, какой красивый»: Наталья Штурм показала бывшего мужа
© Starface.ru
Певица Наталья Штурм показала в соцсетях бывшего мужа Игоря Павлова. Исполнительница отметила, что экс-супруг не дает видеться с сыном 6 лет.
Штурм запечатлела мужчину в момент видеозвонка.
«Смотрите, какой красивый бывший муж. Я думала, он уже все, а он огурец. Миллионер, не женат, чадолюбив, кому, налетай», - подписала она фото.
Певица намекнула, что обсуждала с Павловым сына, но что именно стало предметом разговора, не уточнила.
«Любимое занятие бывшего – звонить бывшей и обсуждать сына, с которым не дает видеться уже 6 лет. Ну, красава», - написала Штурм.
Напомним, в 2004 году певица родила сына от Павлова. Однако после появления ребенка мужчина стал уходить в запои и, как делилась Штурм, избивать ее. После прекращения совместной жизни отец забрал ребенка – сначала певица видела сына по выходным, но затем наследник прекратил общение с матерью.
