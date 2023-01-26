Смотри, кого потерял: бывшая жена Александра Малинина Зарубина предстала в неожиданном образе

Певица Ольга Зарубина в последнее время все чаще напоминает о себе. Бывшая жена Александра Малинина делает громкие заявления об отношениях с артистом, а после показывает себя в неожиданном виде. На днях она удивила поклонников своим преображением.

Исполнительница опубликовала в личном микроблоге архивное фото, на котором предстала с черными волосами, ярким макияжем и в сексуальном наряде. В таком виде Ольга выступала на сцене в 2007 году. Она принимала участие в шоу «Суперстар», где ей досталась роль певицы Линды. Подписчики не сразу узнали Зарубину и предложили задуматься над сменой имиджа.