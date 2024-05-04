«Смотри, что нашла»: Елизавета Боярская публично поздравила Данилу Козловского архивными кадрами

3 мая отметил день рождения звезда фильма «Экипаж» Данила Козловский — ему исполнилось 39 лет. Актриса Елизавета Боярская публично поздравила друга и поделилась редкими кадрами с ним в личном блоге.

Дочь Михаила Боярского уже давно дружит с Данилой Козловским. Актеры знакомы с первого курса Театральной академии. Они снимались в одних кинопроектах, например, в комедиях «Статус: Свободен» и «Пять невест». Также артисты выступали на сцене Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге.

Елизавета Боярская поздравила Данилу Козловского в соцсети и опубликовала видео их совместного танца.

«Смотри, что нашла. Сколько всего прекрасного было, а впереди — еще лучше! С днем рождения!» — написала актриса.

Напомним, уже больше года Данила Козловский не играет в родном театре и не снимается в российском кино. Как сообщалось, актер покинул Россию и обосновался в США, где проживают его экс-возлюбленная и дочь. В настоящее время актер гастролирует по странам Европы с моноспектаклем Frank. В анонсе мероприятия сказано, что актер не только исполнит трогательные песни, но и поделится личными историями.

Ранее сообщалось о том, что в МДТ объяснили, почему Данила Козловский не вернулся на сцену.