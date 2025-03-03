«Смотреть не буду, иначе разорвется сердце»: Симоньян показала кадры с Кеосаяном в годовщину свадьбы
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с мужем Тиграном Кеосаяном в честь третьей годовщины свадьбы. Женщина призналась в личном Telegram-канале, что не может смотреть счастливые кадры с бракосочетания и призвала молиться за здоровье супруга, который впал в кому.
Журналистка и режиссер узаконили свои отношения ровно три года назад, 3 марта. Маргарита поделилась кадрами со свадьбы. Они с Тиграном были запечатлены в загсе. На ней было белое платье, кардиган с блестками и красные туфли на платформе. В какой-то момент она игриво пнула избранника, а он рассмеялся. На следующих архивных снимках они позировали в разные периоды жизни, но везде были с улыбками.
«Сегодня годовщина нашего с Тиграном официального брака. Повторю для вас этот ролик. А сама смотреть не буду, иначе у меня разорвется сердце», – написала Симоньян.
Напомним, что 59-летний Тигран Кеосаян попал в больницу в конце декабря в тяжелом состоянии. Он пережил клиническую смерть и впал в кому. При этом ранее сам режиссер говорил, что он человек «с тремя инфарктами, с семью стентами». Супруга часто говорит о нем, но изменений в состоянии пока нет.
«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое», – добавила она 3 марта.
Ранее мы писали о том, что Маргарита Симоньян заявила о самых тяжелых днях ожидания выздоровления Кеосаяна.