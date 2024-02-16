Смотрел в одну точку и не шутил: массовку напугало печальное состояние Киркорова на съемках шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров смотрел в одну точку на съемках шоу «Маска», пока артисты делились эмоциями. Об этом сообщил сайт mk.ru, журналистка которого была среди массовки.

Актеры массовки при появлении певца говорили: «Похудел, осунулся», «Сам не свой», «Скромняга какой».

Издание отмечает, что артист, действительно, выглядел скромно: в строгом костюме фиолетового цвета, черной рубашке, лакированных ботинках.

По словам журналистки, голос Киркорова стал тише, ни шуток, ни смеха за время съемок с его стороны не было. На слова сотрудников канала Киркоров кивал, а потом махнул рукой и ушел за кулисы, в студии объявили перерыв.

В массовке отмечали, что состояние Киркорова печальное. Некоторые говорили, что «даже страшно за него».

Одна из участниц сообщила изданию, что в течение съемок певец «был вежливым» и «никаких пошлостей от него не звучало».

Ранее сообщалось, что Киркоров сменил имидж после окончания бойкота на телевидении.