«Смотрел на тела»: актер Андрей Чубченко рассказал, как его жену и дочь сбила машина

Актер Андрей Чубченко рассказал, как его жену и дочь сбила машина. Об этом сообщает программа «Секрет на миллион».

Звезда сериала «Шеф» Андрей Чубченко вспомнил, как несколько лет назад пережил шок — на его глазах автомобиль сбил на пешеходном переходе супругу и трехлетнюю дочь.

«Смотрел на тела и не верил… Потом начали шевелиться», — рассказал он.

Тогда родных Чубченко удалось спасти врачам, несмотря на их тяжелое состояние. По словам артиста, в те дни он сильно переживал.

Рассказал актер и о том, что его супруге пришлось пережить выкидыш. Неудачные роды случились после рождения первой дочери. Сейчас Чубченко с женой воспитывают двух дочерей — Софию и Евдокию.

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