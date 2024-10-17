«Смотрел на тела»: актер Андрей Чубченко рассказал, как его жену и дочь сбила машина
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Актер Андрей Чубченко рассказал, как его жену и дочь сбила машина. Об этом сообщает программа «Секрет на миллион».
Звезда сериала «Шеф» Андрей Чубченко вспомнил, как несколько лет назад пережил шок — на его глазах автомобиль сбил на пешеходном переходе супругу и трехлетнюю дочь.
«Смотрел на тела и не верил… Потом начали шевелиться», — рассказал он.
Тогда родных Чубченко удалось спасти врачам, несмотря на их тяжелое состояние. По словам артиста, в те дни он сильно переживал.
Рассказал актер и о том, что его супруге пришлось пережить выкидыш. Неудачные роды случились после рождения первой дочери. Сейчас Чубченко с женой воспитывают двух дочерей — Софию и Евдокию.
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