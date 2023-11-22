Дочь Никиты Михалкова Анна появилась на съемках без макияжа и в пижамных штанах

Дочь режиссера Никиты Михалкова Анна появилась на съемках сериала «Исправление и наказание» без макияжа и в пижамных штанах. В таком виде 49-летнюю артистку сняла ее коллега по съемочной площадке Наталья Бардо.

На внешний вид Михалковой обратил внимание сайт Teleprogramma.pro.

Бардо сообщила, что съемки сериала очень экстремальные и необычные. По ее словам, ни в одном из проектов ранее не было подобного количества сложных трюков и каскадерских сцен.

Анна Михалкова много снимается и не часто посещает светские мероприятия. Она не обращает внимание на критику, особенно если она касается внешности.

В начале ноября режиссер Федор Бондарчук вышел в свет с Михалковой, держа ее за руку. Они появились на премьере фильма «Чувства Анны», где актриса сыграла в откровенной сцене.