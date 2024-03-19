Смольянинов* выступил в США со значком террористической организации на футболке

Актер из России Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил в США со значком запрещенной в России организации. На футболке артиста был значок с флагом Легиона «Свобода России»** (признан террористическим, запрещен на территории России).

На это обратил внимание сайт mk.ru. Смольянинов* выступил у посольства РФ в Вашингтоне. Его выступление состоялось в прошедшие выходные.

Напомним, он уехал из России в 2022 году.

Актер Сергей Селин поделился мнением об артисте. Он отнес его к числу тех, у кого в головах «разброд и шатание». По мнению Селина, такие артисты, покинувшие РФ, считают страну злом – это связано с тем, что в юности им внушалось, будто все лучшее – в Америке. Селин напомнил, что в России многим можно гордится. Также он отметил, что Смольянинов* непреклонен в своей русофобии – ему, как другим уехавшим звездам, проще ругать страну, чем гордиться.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**признан террористическим, запрещен на территории России