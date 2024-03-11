«Некоторым проще ругать свою страну»: Селин осудил Галкина* и Смольянинова*

Заслуженный артист РФ Сергей Селин поделился мнением о скандальном поведении уехавших из страны юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и актера Артура Смольянинова** (признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводит aif.ru.

Как считает Селин, Галкина*, Смольянинова** и прочих их ровесников можно отнести к тому переломному поколению, которое росло и формировалось после перестройки и распада СССР. По этой причине в головах артистов — «разброд и шатание». Актер подчеркнул, что они искренне считают Россию злом, поскольку в юности им внушалось, что «все лучшее — в Америке».

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью все свое. Только с тех пор все поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память», — отметил Селин.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» также предположил, что Галкин*и Смольянинов** непреклонны в своей русофобии.

«Некоторым людям, похоже, по-прежнему проще ругать свою родную страну, чем начать наконец-то уже гордиться ею», — заключил он.

Ранее покинувший Россию Максим Галкин* обратился к Алле Пугачевой и дочери Лизе.

*(признан иноагентом на территории РФ) **(признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)