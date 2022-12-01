Смолова застали за нежными объятиями с мужчиной после расставания с внучкой Ельцина

«Отчаянный модник», «Значит Маша была бородой», «Похоже не на ней женится», «Изменяет», «Слишком женственные», «Голубки прям», «Маша дала украшения погонять», – пишут в комментариях.

Напомним, что за романом Смолова и Юмашевой наблюдали тысячи фанатов. Футболист сблизился с богатой наследницей, когда ей было всего 17 лет, а ему уже 29. Они проводили много времени вместе, но не афишировали роман. Только в 2020 году влюбленные перестали скрывать отношения.

Поклонники были уверены, что пара сыграет свадьбу, когда девушке исполнится 18 лет. СМИ писали, что звезды даже выбрали место проведения торжества – остров Сент-Барт.

Ранее мы писали о том, как Мамаев женился на подруге экс-жены через 9 месяцев после развода.