Смолов в прошлом: 20-летняя внучка Ельцина закрутила роман с сыном влиятельного человека

Несколько лет назад Мария Юмашева вмиг привлекла к себе внимание общественности. Дело в том, что, когда ей было 17 лет, она объявила о романе с Федором Смоловым. Футболист был старше избранницы на 12 лет, однако разница в возрасте не мешала их роману. Кроме того, спортсмен уверял: как только его возлюбленная достигнет совершеннолетия, они сыграют пышную свадьбу. Однако этого, увы, не произошло: в декабре прошлого года Мария объявила о расставании с футболистом. Как выяснилось, девушка не была долго в одиночестве.

По информации Telegram-канала «За кадром РПЛ», внучка Ельцина состоит в отношениях с сыном Березовского. Глеб также старше девушки на несколько лет. Но, несмотря на это, они выкладывают трогательные фотографии и даже отправились в совместное путешествие по Японии.

К слову, на данный момент ни Мария, ни Глеб никак не комментировали сообщение об их романе.

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