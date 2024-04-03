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Опубликовано 03 апреля 2024, 18:07
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Смогла выйти в ремиссию: Светлана Рожкова рассказала о борьбе со смертельным заболеванием

Юмористка Рожкова рассказала, как врачи пророчили ей жить не больше полутора лет.
Смогла выйти в ремиссию: Светлана Рожкова рассказала о борьбе со смертельным заболеванием

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юмористка Светлана Рожкова специальной для «Светской хроники» на Пятом канале рассказала о проблемах со здоровьем. Оказалось, что артистке в 2015 году поставили страшный диагноз — билиарный цирроз. Тогда же знаменитости сказали, что она не проживет больше полутора лет.

До обнаружения опасного заболевания Рожкова не придавала значения плохому самочувствию. Однако потом, когда стало хуже, юмористка все-таки обратилась за помощью к врачам. Прогноз специалистов крайне испугал Светлану.

«Когда мне, например, объявили мой диагноз, я очень долго не говорила в семье. Я не хотела никого тревожить», — рассказала артистка.

Но вопреки тревожным заявлениям врачей Рожкова смогла выйти в ремиссию. Главным для нее оказалось затормозить процесс, потому что лучше с таким заболеванием уже не будет.

Ранее стало известно, как врачи обнаружили рак кишки у принцессы Кейт Миддлтон. Об опасной болезни узнали во время операции по удалению матки.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Пятый канал
Автор:Артем Хохлов
Теги:
болезнь
юморист