Удалили матку: обнародованы новые страшные подробности болезни Кейт Миддлтон

В конце марта из королевского дворца Великобритании пришли тревожные новости: у принцессы Уэльской обнаружили онкологическое заболевание. Осведомленные источники утверждают, что Кейт Миддлтон страдает от рака толстой кишки. Как пояснили инсайдеры, его выявили у невестки короля Карла III во время операции по удалению матки.

Источник в Букингемском дворце утверждает, что герцогиня Кембриджская легла на плановую операцию по удалению матки. Причиной стало, предположительно, возникновение новообразований. Гистология показала неутешительные результаты: у Миддлтон выявили рак.

«Операция прошла успешно, однако анализы после операции выявили наличие рака», — цитирует инсайдеров издание dayFREURO.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона, и ей была проведена операция на брюшной полости. По официальной информации из королевской семьи, хирургическое вмешательство было запланированным. Впоследствии источник сообщил, что супруга принца Уильяма планирует восстановление дома.

Дети справляются с этой ситуацией достойно и понимают, что их мама болеет и старается поправиться. Принц Уильям взял на себя большую часть заботы о детях, несмотря на наличие няни.

В связи с болезнью Кейт пропустила церковную службу по случаю Пасхи. Принц Уильям останется вместе с супругой, которой нужна помощь в период курса превентивной химиотерапии.