Смогла развернуть все четыре кресла: юная певица из Ногинска покорила наставников шоу «Голос»

Певица Олеся Казаченко из Ногинска приняла участие в шоу «Голос. Уже не дети». Она выступила с песней «Стена» Ларисы Долиной в эфире 15 сентября. Зрители и наставники проекта оказались в восторге от девушки, пишет innoginsk.ru.

Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид — все судьи развернулись к юной исполнительнице и заявили о желании взять ее в свои команды. В последнем выпуске шоу Олеся стала единственной, кто смог развернуть все четыре кресла. В связи с этим мечта Казаченко сбылась: девушка смогла попасть под крыло к Гагариной, которая ей технически ближе как артист и как певица.

«Для меня на этом проекте главное — достойно выступить. Я уже очень горжусь, что смогла развернуть все четыре кресла и не подвела моего наставника Василия Михайловича (Басту — Прим. ред.)», — поделилась впечатлениями участница.

Песню «Стена», с которой девушка выступила на сцене, ей предложила выбрать мама. По словам Казаченко, это композиция важна для нее по нескольким причинам. Во-первых, она описывает ту самую стену из четырех кресел. Во-вторых, Олеся видела в исполнении сложной вокальной песни преодоление своего волнения. Кроме того, девушка очень уважает Ларису Долину, выступавшую с этой композицией, и хотела бы у нее учиться.

Ранее стало известно, что повзрослевшая звезда шоу «Голос» вернулась на проект спустя шесть лет. После выступления она не сдержала эмоций.