«Смогла пережить волнительные времена»: жена Игоря Николаева заговорила после его выписки

Жена Игоря Николаева обратилась к публике после выписки певца из больницы. Юлия Проскурякова упомянула «волнительные времена» и поблагодарила коллег за поддержку.

Композитор заставил поклонников поволноваться за себя. Он попал в больницу из-за проблем с сердцем, лег на операцию, а после восстанавливался в стенах учреждения. Недавно стало известно, что врачи выписали звезду и посоветовали беречь себя. Жена мэтра не комментировала ситуацию, а все ее публикации были посвящены работе и памятным датам семьи. Но в этот раз она не смогла молчать.

Напомним, что супруга певца не только поет, но и активно снимается в кино. Юлия опубликовала снимки со съемочной площадки и рассказала, что благодаря работе смогла отвлечься от переживаний. Она участвует в сериале «Детектив на все руки – 2».

«Этот проект очень вовремя случился в моей жизни… Благодаря ему и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы… Люблю всех очень!» – написала Юлия.

Поклонники поддержали избранницу артиста, но отметили, что в последнее время ее внешность сильно изменилась. Они связывают это с тем, что Проскурякова сильно волновалась за состояние мужа. Красавица будто набрала лишний вес, а под ее глазами появились мешки. Даже грим не помог скрыть изъяны. К счастью, Николаев идет на поправку, а значит и Юлия будет чувствовать себя лучше. В этом уверены фанаты.

Ранее мы писали о том, что 63-летний певец Игорь Николаев уже готовится к первому концерту после операции.