«Смирение и всепрощение»: звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева раскрыла секрет долгого брака

Накануне звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева вышла в свет со своими супругом, бизнесменом Владимиром Абашкиным на премьере комедии «На Рубле без рубля». В кино она исполнила роль рублевской жены, которую оставил без денег муж-олигарх. В жизни отношения актрисы с ее избранником складываются хорошо — они в браке уже 27 лет.

Екатерина и Владимир скоро отметят 30-летие семейной жизни. Актриса рассказала, в чем секрет успешного брака.

«Смирение, всепрощение — все наши христианские понятия, они в семейной жизни необходимы. Вот на них и нужно опираться, а не на то яркое чувство, которое когда-то возникло», — цитирует Екатерину Kp.ru.

Яркое чувство, говорит она, когда-то пройдет, а любовь — это про отдачу, смелость дать свободу.

«А вообще любовь нужно принять, сделать свой судьбой и не отпустить. Встретить любовь дано каждому», — добавила актриса.

Владимир Абашкин является владельцем фирмы, которая изготавливает декорации для спектаклей и шоу. Ухаживать за Екатериной он начал еще в девяностых, но она не сразу ответила ему взаимностью. Но актриса сдалась в 1996 году и вышла за него замуж. У пары есть двое детей — 24-летний Алексей и 12-летняя Анна.

Напомним, ранее Екатерина Гусева призналась, что едва не погибла от рук разъяренной толпы во время съемок.