СМИ выяснили неизвестные подробности смерти актрисы Любови Полищук

Актриса Любовь Полищук прославилась благодаря второстепенной роли в фильме Марка Захарова «12 стульев». В картине она исполнила танго с актером Андреем Мироновым, который во время съемок дважды уронил партнершу на бетонный пол.

Сначала Полищук не придала этому эпизоду значение, однако позже полученная травма сыграла в ее жизни роковую роль.

Актриса стала звездой советского кино, но никто даже догадывался, что долгие годы ее мучили постоянные боли в спине. В 2000 году здоровье звезды ухудшилось после серьезного ДТП. Полищук перенесла операцию по удалению поврежденной части позвоночника, но при этом продолжала активно сниматься и играть в театре.

Через несколько недель после операции стало известно, что актриса больна раком – у нее диагностировали саркому в последней стадии. В 2006 году в возрасте 57 лет Любовь Полищук умерла, сообщает Woman.ru.

Ранее появилась информация о том, где сейчас сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров. Он не так часто появляется в публичном пространстве и на светских мероприятиях, поэтому иногда довольно непросто узнать, где пропадает артист.