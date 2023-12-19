СМИ выяснили, куда пропал сыгравший в сериале «Нюхач» актер Кирилл Кяро

Актер театра и кино Кирилл Кяро пропал из поля зрения средств массовой информации. Он практически никогда не посещает светские мероприятия и редко появляется в популярных телепроектах.

Звезда сериала «Нюхач» в 2022 году вел цикл авторских программ «Психо» о различных психических заболеваниях. Кроме того, в 2023 году он снялся в фильмах «Синдром», «У людей так бывает» и сериалах «Цербер», «Диагноз Везучая» и «Блеск».

В июле этого года Кяро внезапно заявил, что не желает работать с режиссером Никитой Михалковым. Свое решение он объяснил разными взглядами с мэтром отечественного кино.

«Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность», —приводит News.ru слова Кяро.

При этом артист признался, что ему нравятся ранние фильмы Михалкова, но сейчас у режиссера уже ничему научиться нельзя.

Примечательно, что в ответ на критику Михалков заявил, что никогда не слышал об актере с такой фамилией.

Ранее мы писали, что актриса Ольга Егорова, известная российским зрителям по роли в сериале «Любить по-русски», в последнее время пропала с экранов и практически не появляется на светских мероприятиях. Актриса взяла творческий перерыв в 2015 году. Он длился пять лет, и за это время от звезды не было никаких новостей.