СМИ выяснили, как сейчас живет актриса из фильма «Интердевочка» Ирина Розанова

Народная артистка России Ирина Розанова продолжает активно сниматься в кино. Звезда фильма «Интердевочка» задействована во многих популярных кинопроектах.

Так, в 2023 году она снялась в сериалах «Плакса» и «Неприличные деньги». Кроме того, Розанова сыграла в фильмах «За нас с вами», «Я делаю шаг», «Капитан четвертого ранга» и «Гром. Трудное детство».

Кроме того, артистка задействована еще в пяти проектах, выход которых запланирован в 2024 году.

В 2018 году она столкнулась с травлей после съемок в фильме режиссера Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!». Розанова после премьеры позитивно отзывалась о проекте и заявила, что познакомилась со многими реальными людьми, задействованными в возведении моста.

Как пишет News.ru, Розанова в одном из интервью призналась, что сожалеет только о том, что не родила детей. Она подчеркнула, что ее комплекс нереализованной матери превышает все, что возможно.

Ранее мы писали, что заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко несколько лет назад неожиданно пропала из поля зрения средств массовой информации. Она перестала сниматься в кино и появляться на светских мероприятиях. В 2019 году звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» уехала из России. В настоящее время она проживает в Мексике, куда отправилась, чтобы пройти обряд очищения.