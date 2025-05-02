СМИ выяснили, где пройдет фестиваль «Нашествие-2025»

Перенесенный на 2025 год музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» будет проведен в Калужской области. Об этом сообщили власти региона.

«Коллеги из Минкульта находятся в постоянном контакте с организаторами и планируют проведение фестиваля в Калужской области. В настоящее время мы подобрали площадку для проведения фестиваля в 2025 году и согласовываем ее с организаторами», — сказали Газете.Ru в областном правительстве.

Там также пояснили, что фестиваль в этом году не состоится. Причиной отмены мероприятия назвали обеспечение безопасности жителей и гостей региона.

В 2023 году «Нашествие» должно было пройти с 26 по 28 июля в Калужской области, однако губернатор Владислав Шапша объявил о его переносе. Он пояснил, что сейчас «не то время».

Напомним, что «Нашествие» в последний раз проводили в 2019 году. Таким образом, фестиваль отменяется уже пятый раз. Впервые его перенесли в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что купленные билеты будут действительны в 2025 году. Но если кто-то захочет вернуть билет, то это возможно через специальную форму на сайте фестиваля.