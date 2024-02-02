Рок-фестиваль «Нашествие» снова перенесли: известна причина

Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» заявили, что мероприятие переносится на 2025 год. Они объяснили причину такого решения на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Поклонникам сообщили, что в 2024 году фестиваль не состоится. Они объявили о переносе и назвали причину. Организаторы отметили, что им особенно больно делать такое заявление в год 25-летия «Нашествия».

«Но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала – это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», – объяснили они такое решение.

Они также отметили, что рок-фестиваль не хотят уменьшать в масштабе, а для этого нужно сохранить количество групп и исполнителей, которые выйдут на сцену. Поэтому мероприятие решили перенести на следующий год.

По словам организаторов, купленные билеты будут действительны в 2025 году. Но если кто-то захочет вернуть билет, то это возможно через специальную форму на сайте фестиваля.

Напомним, что «Нашествие» в последний раз проводили в 2019 году. А со следующего года мероприятие постоянно переносили.

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