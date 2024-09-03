СМИ узнали подробности беременности молодой жены Курбана Омарова

Раскрыты подробности беременности 23-летней супруги Курбана Омарова Валерии. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

2 сентября супруга предпринимателя призналась, что находится уже на 16-й неделе беременности. Из этого следует, что избранница Омарова может родить в конце февраля — в начале марта, и рождение их с бизнесменом будущего ребенка может совпасть с 44-летием Ксении Бородиной — 8 марта.

Стоит отметить, что ребенок будет третьим для 44-летнего Курбана Омарова — у него есть старший сын от первого брака и дочь Теона от Ксении Бородиной.

Напомним, Курбан Омаров состоит в отношениях с Валерией с 2022 года. В феврале прошлого года бизнесмен сделал предложение возлюбленной. В ноябре предприниматель спровоцировал слухи о пополнении в семье. Он выложил фото, на котором был изображен с возлюбленной на вечеринке, напоминающей гендер-пати. На снимке Омаров положил одну руку на талию Валерии, а другую держал на ее животе.

11 мая текущего года Курбан Омаров поделился первыми кадрами со свадьбы. На них были видны лишь образы супругов, а также примерные локации: у автомобиля и в ЗАГСе. После торжества пара отправилась на отдых в Африку.

Ранее Ксения Бородина отреагировала на подозрения в ссоре с Ольгой Орловой.