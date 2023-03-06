«Смеялись и обзывали»: молодая жена Диброва показала грудь после пластики и оказалась опозорена

В конце 2022 года молодая супруга Дмитрия Диброва решила удивить фанатов и рассказала, что сделала пластическую операцию по подтяжке и увеличению груди. Теперь почти на каждом светском мероприятии Полина пытается продемонстрировать новые формы, ради которых ложилась под нож хирурга. Однако вместо восхищения получает в Сети шквал критики. Недавно ее подняли на смех после новой фотографии в купальнике.

Подписчики Дибровой писали ей, что ее грудь после операции выглядит неестественно большой. Ее буквально обвинили в жадности и в том, что она сделала «шарики», вместо нормальных форм. Смолчать на это супруга телеведущего не смогла. Причем ее, по всей видимости, настолько задели слова недоброжелателей, что она решила ответить практически каждому.

Полина Диброва сообщила, что уже не первый месяц тема ее груди слишком часто поднимается в Интернете. Но на самом деле вся критика не имеет никакого основания, так как то, что ее грудь большая – это не заслуга хирурга. По ее словам, она всегда была обладательницей пышных форм, а на операцию решилась, чтобы привести себя в форму после кормления трех детей. Девушка долго занималась в спортивном зале, соблюдала диеты, но вернуть упругость телу так и не получалось. Именно поэтому она обратилась за помощью к специалисту.

Блондинка в подтверждение своим словам даже опубликовала фото, на котором ей всего 13 лет. Полина рассказала, что всегда из-за большой груди подвергалась насмешкам сверстников в школе. Поэтому увеличивать грудь она решила только из-за вынужденных мер, чтобы вернуть фигуру 15-летней давности.

«Обладательницей форм я была всегда. В школе этого жуть как стеснялась, мальчишки смеялись и обзывали. Но потом пришла диета, в результате ушло все. И жизнь потеряла краски. Легко ли с таким расстаться и принять?» - сообщила Полина Диброва в личном блоге.

Отметим, что и после операции супруга телеведущего продолжает заниматься спортом. В Сети она часто показывает свои успехи, а также, как расслабляет мышцы после тренировки.