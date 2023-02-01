Молодая жена Дмитрия Диброва променяла старого мужа на подтянутых парней
34-летняя жена Дмитрия Диброва проводит время с молодыми парнями без старого мужа.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Телеведущий Дмитрий Дибров очень гордится тем, что у него молодая и сексуальная жена. 34-летняя Полина тщательно ухаживает за собой, ходит на массаж и занимается спортом. Ее день расписан по минутам, но она всегда находит время на необходимые процедуры. При этом красавица обращается исключительно к подтянутым молодым парням.
Девушка показала в соцсетях, как делает упражнения под руководством сексуального красавца. Полина ходит на занятия не в растянутой футболке, а в обтягивающем комплекте, под которым нет нижнего белья. Звезде хочется показывать свои лучшие стороны, особенно после пластической операции на груди.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
На следующее утро жена Диброва показала, как лежит и наслаждается массажем. Она в полуобнаженном виде отдалась сильным рукам мужчины по имени Михаил. На кадрах молодой специалист трогает Полину за стройные ноги и лезет к ней под одеяло. При этом делая вид, что так и должно быть.
Поклонники удивляются, как Дмитрию удается не ревновать жену.
Ранее мы писали о том, что Дибров встретил Новый год в гипсе. 63-летний мужчина часто встречается с друзьями и посещает мероприятия. Его жена Полина опубликовала кадры, на которых ее знаменитый муж улыбается в гостях. Многие заметили, что его рука была в гипсе и повязке.