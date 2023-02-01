Молодая жена Дмитрия Диброва променяла старого мужа на подтянутых парней

Телеведущий Дмитрий Дибров очень гордится тем, что у него молодая и сексуальная жена. 34-летняя Полина тщательно ухаживает за собой, ходит на массаж и занимается спортом. Ее день расписан по минутам, но она всегда находит время на необходимые процедуры. При этом красавица обращается исключительно к подтянутым молодым парням.

Девушка показала в соцсетях, как делает упражнения под руководством сексуального красавца. Полина ходит на занятия не в растянутой футболке, а в обтягивающем комплекте, под которым нет нижнего белья. Звезде хочется показывать свои лучшие стороны, особенно после пластической операции на груди.