«Смешно читать подобные заявления»: экс-солистка «ВИА Гры» Меганская о распаде группы из-за ревности Брежневой

Среди фанатов группы «ВИА Гра» существует мнение о том, что состав объединения менялся по воле ревнивой Веры Брежневой, которая была замужем за продюсером Константином Меладзе. По той же причине легендарный женский коллектив был якобы распущен. Однако с этим мнением категорически оказалась не согласна экс-солистка Ольга Меганская.

В беседе с Woman.ru она заявила, что Вера Брежнева не имеет никакого отношения к распаду музыкального объединения. По словам Меганской, ей смешно слышать рассуждения о ревности Брежневой к Меладзе и попытках закрыть группу по этой причине.

«Точно нет. К кому ревновать? Вообще, всегда очень смешно читать подобные заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. На тот факт, что группа сейчас не функционирует, повлияло, на мой взгляд, исключительно стечение внешних обстоятельств», — заявила Ольга.

Экс-солистка ушла из коллектива 2020 году. Она поблагодарила в прощальном письме не только Константина, но и Веру за вместе проведенное в работе время.

Ранее сообщалось, что Меганская пришла на шоу к экстрасенсу Константину Гецати. Певица поборется за сердце звезды «Битвы экстрасенсов» в числе 16 других девушек.