Бывшая солистка группы «ВИА Гра» хочет покорить сердце холостяка Гецати

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская пришла на шоу к холостяку-экстрасенсу Константину Гецати. Мужчина будет выбирать одну среди 16 девушек. Он уже отправился на романтические съемки в Марокко. Об этом сообщает StarHit.

Ольга Меганская, вместе с остальными девушками, успешно прошла кастинг и теперь стала одной из 26 участниц проекта. В ходе предварительного общения между участниками стало ясно, что певица действительно настроена серьезно искать свою любовь.

Однако Ольге придется соперничать с множеством других девушек, которые также мечтают о победе. Как сложатся отношения между знаменитостями, зрители смогут узнать с 23 марта на канале ТНТ.

Напомним, что Ольга Меганская пришла в группу «ВИА Гра» после ухода из нее Миши Романовой. Она прошла сложный кастинг в социальных сетях и покорила Веру Брежневу своим выступлением.

После этого Меганская стала частью коллектива и гастролировала с ним три года, прежде чем начать сольную карьеру. Певица шутит, что опыт работы в женском коллективе поможет ей справиться с конкуренцией.

На ее страницах в социальных сетях можно увидеть, что Ольга активно занимается карьерой и путешествует, регулярно публикуя фотографии из Парижа и других дорогих курортов. Однако на подробности о ее личной жизни намеков нет.

Артистка также не забывает о своих корнях. Она часто бывает в Ярославле, где окончила музыкальную школу с отличием и училась в педагогическом вузе. Позже она переехала в Санкт-Петербург, чтобы учиться в колледже культуры и искусств.

Ранее мы писали о том, что медиум из «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати решил стать новым «Холостяком».