«Смешанные чувства»: Михаил Шац* рассказал о встрече с беременной дочкой

59-летний Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что прилетел к беременной дочке в Португалию. Шоумен рассказал о встрече с наследницей в соцсети.

В личном блоге Шац* опубликовал фото с дочкой, которая в 2025 году станет мамой. По словам шоумена, он испытывает «смешанные чувства» от встречи: ему тяжело осознать, что скоро родится внук.

«Встреча с дочкой. Ситуация — дочка глубоко беременна. Чувства смешанные, но транслирую только положительные. Привыкаю к мысли, что я скоро дед. Пока не могу», — высказался шоумен.

Напомним, наследница артиста объявила о беременности в октябре 2024 года. Ориентировочно, роды пройдут в феврале.

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*признан иноагентом на территории РФ