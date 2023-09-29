Смешала с алкоголем: близкие объяснили «пьяное шоу» Юлии Захаровой на похоронах Гришечкина

Актриса Юлия Захарова, сыгравшая Лену Полено в сериале «Счастливы вместе», в день похорон артиста Вячеслава Гришечкина смешала приличную дозу алкоголя с антидепрессантами. Об этом сообщил источник из близкого окружения знаменитости.

Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По словам собеседника, Захарову пытаются вернуть в рабочее состояние вторую неделю. Через неделю она должна сыграть в спектакле.

Близкие принимают все возможные меры. На вопрос, помогают ли они, источник тяжело вздохнул.

Напомним, Захарову никогда не замечали в пьянстве. Но на похоронах Гришечкина она раскачивалась и посылала всех. Артистка не могла стоять на ногах и ждала такси, сидя на бордюре. Она не верила в смерть Гришечкина и виделась с ним за две недели до кончины. Актер выглядел здоровым.

В окружении Захаровой объяснили ее странное поведение на похоронах тем, что уход Гришечкина стал для актрисы ударом. Она восприняла смерть друга близко к сердцу. Кроме того, у актрисы болеет мама.