Смертельный диагноз: к своему 57-летию Ирина Салтыкова пережила страшное

5 мая певица Ирина Салтыкова празднует 57-летие. В ее биографии были восьмилетний брак, развод, роман с хоккеистом Павлом Буре и измены. В один момент артистке поставили смертельный диагноз – «онкология».

Рак обнаружили у артистки после расставания с мужем Виктором Салтыковым. Многие думали, что она легко перенесла разрыв – тем более, что певица сама подала на развод.

На самом деле Салтыкова признавалась: «Это было нереально тяжело. У меня умер папа, и через 45 дней я разошлась с Салтыковым… Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию».

В тот момент певица «ничего не соображала»: днями напролет она только и делала, что плакала.

К счастью, онкологию выявили на ранней стадии. Потом Салтыкова никогда не вспоминала о болезни.

2 мая стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Он много лет боролся с онкологией. В последний раз кутюрье обратился к врачам в середине апреля, когда состояние резко ухудшилось. Медики выявили низкое содержание железа. При этом Юдашкин вел себя спокойно: кутюрье понимал, что его ждет.