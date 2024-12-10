«Ему жаль, что я вышла из комы»: МакSим заявила о предательстве близкого человека

41-летняя певица МакSим (Марина Максимова) заявила, что любимый человек был не рад ее выздоровлению. Знаменитость рассказала о предательстве в эфире шоу Динары Сатжан.

В новом интервью Марина вспомнила, как близкий человек выразил сожаление о том, что она осталась жива. Также он заставлял ее работать, когда та еще не восстановилась после болезни. Певица усомнилась, что сможет когда-то разлюбить этого человека. При этом, по словам Марины, она чувствует не ненависть, а пустоту в сердце.

«Я поставила себе большой тур по стране, начиная с Москвы. Когда повсюду были повешены плакаты с моим лицом крупным планом, он мне написал смс, что ему жаль, что я вышла из комы. Все. На этой фразе человек для меня просто пропал. Я не думала, что смогу разлюбить его когда-нибудь», — высказалась знаменитость.

Певица не стала называть личность предателя. Она признается, что обещала хранить молчание на протяжении 10 лет. По словам Марны, ей предложили написать книгу, чтобы рассказать о страшных этапах жизни.

«Я до сих пор о многом не могу рассказывать, потому что дала обещание очень близкому человеку, что никогда не раскрою то, что со мной происходило на протяжении почти 10 лет. Сейчас ко мне поступило предложение снять кино о моей жизни, но мы планируем все-таки сделать художественное произведение», — резюмировала артистка.

Ранее 41-летняя МакSим заявила, что на ней «перепробовали все возможные кодировки». Подробности читайте в этой новости.