Смертельно опасно: Калашникова раскрыла метод похудения Аллы Пугачевой

Алла Пугачева всегда отличалась пышной фигурой. Но примерно пять лет назад Примадонна резко похудела. Певица Анна Калашникова рассказала, что народная артистка снизила вес, благодаря приему лекарств для диабетиков.

Исполнительница хита «Миллион алых роз», по словам Калашниковой, похудела на препарате для диабетиков, но ей его назначили по показаниям. Однако некоторые знаменитости уничтожают здоровье этими уколами. Анна привела в пример Дану Борисову, которая призналась, что делает их и 16-летней дочке.

«И все ради похудения. Конечно, так делать нельзя. Это смертельно опасная диета!», — цитирует Калашникову Kp.ru.

Она добавила, что такое похудение приписывают семейству Кардашьян, Джессике Симпсон и даже Илону Маску.

«Говорят, что и Кристина Агиллера недавно „сдулась“ на уколах. Но почему-то мало кто говорит о побочках этого лекарства», — добавила певица.

Анна против использования лекарства от диабета для похудения. В числе побочных эффектов данного препарата: проблемы с пищеварением, резкий набор вес и даже незапланированная беременность. Поскольку данный препарат снижает действие противозачаточных таблеток. Он даже может вызвать онкологию.

Как пояснила Калашникова, лучший способ похудеть — это правильно питаться.

Напомним, Дана Борисова призналась, что перестала принимать лекарство, которым лечат диабетиков, для похудения.