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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 апреля 2024, 14:21
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Отказалась от издевательств над организмом: Дана Борисова перестала худеть с помощью лекарства для диабетиков

Дану Борисову заметили похорошевшей на премьере после отказа от «Оземпика».
Отказалась от издевательств над организмом: Дана Борисова перестала худеть с помощью лекарства для диабетиков

© Starface.ru

Телеведущая Дана Борисова посетила вместе с дочерью премьеру фильма Золото «Умальты». На мероприятии побывали журналисты канала «Муз-ТВ», которые отметили, что знаменитость стала выглядеть лучше после отказа от препарата для диабетиков.

Борисова признавалась, что пробовала на себе и на дочери разные методики похудения, в том числе с применением лекарства для диабетиков под названием «Оземпик». Многие раскритиковали телеведущую и заявили, что она подвергает опасности свое здоровье и здоровье своей 17-летней наследницы.

В этот раз, по наблюдению журналистов, появившаяся на красной дорожке Дана выглядела похорошевшей. Сотрудники прессы допустили, что на пользу Борисовой пошел отказ от использования противоречивого препарата. К слову, дочь знаменитости жаловалась на ужасные побочные эффекты от лекарства.

Ранее Дана рассказала, что худеть на средстве для диабетиков ей предложила мать. Во время приема знаменитость испытывала тошноту и головокружение.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«Муз-ТВ»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Дана Борисова
похудение