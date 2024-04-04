Отказалась от издевательств над организмом: Дана Борисова перестала худеть с помощью лекарства для диабетиков

Телеведущая Дана Борисова посетила вместе с дочерью премьеру фильма Золото «Умальты». На мероприятии побывали журналисты канала «Муз-ТВ», которые отметили, что знаменитость стала выглядеть лучше после отказа от препарата для диабетиков.

Борисова признавалась, что пробовала на себе и на дочери разные методики похудения, в том числе с применением лекарства для диабетиков под названием «Оземпик». Многие раскритиковали телеведущую и заявили, что она подвергает опасности свое здоровье и здоровье своей 17-летней наследницы.

В этот раз, по наблюдению журналистов, появившаяся на красной дорожке Дана выглядела похорошевшей. Сотрудники прессы допустили, что на пользу Борисовой пошел отказ от использования противоречивого препарата. К слову, дочь знаменитости жаловалась на ужасные побочные эффекты от лекарства.

Ранее Дана рассказала, что худеть на средстве для диабетиков ей предложила мать. Во время приема знаменитость испытывала тошноту и головокружение.