19:23, 17 февраля 2023
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Смертельно опасная температура: с женой Романа Костомарова случилась беда
Жена Романа Костомарова рассказала о температуре 39.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
С женой фигуриста Романа Костомарова Оксаной Домниной случилась беда. Она буквально оказалась на волоске от смерти.
Перед Новым годом супруге Костомарова стало плохо – Домнина оказалась в постели со смертельно опасной температурой.
«Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39…», - рассказала она о случившемся изданию aif.ru.
Домнина наплевала на недуг и, пытаясь заработать деньги, «через день уже выступала». По словам супруги Костомарова, «это рядовая ситуация».
Она отметила, что спортсмены работают даже с повышенной температурой, «пока есть силы».
Ранее Домнина написала одно слово в связи с состоянием Костомарова.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:aif.ru
Автор:Лилия КараеваТеги: