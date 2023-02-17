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19:23, 17 февраля 2023
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Смертельно опасная температура: с женой Романа Костомарова случилась беда

Жена Романа Костомарова рассказала о температуре 39.

Смертельно опасная температура: с женой Романа Костомарова случилась беда

Фото: Tarakanov Vadim/East News

С женой фигуриста Романа Костомарова Оксаной Домниной случилась беда. Она буквально оказалась на волоске от смерти.

Перед Новым годом супруге Костомарова стало плохо – Домнина оказалась в постели со смертельно опасной температурой.

«Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39…», - рассказала она о случившемся изданию aif.ru.

Домнина наплевала на недуг и, пытаясь заработать деньги, «через день уже выступала». По словам супруги Костомарова, «это рядовая ситуация».

Она отметила, что спортсмены работают даже с повышенной температурой, «пока есть силы».

Ранее Домнина написала одно слово в связи с состоянием Костомарова.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:aif.ru
Теги:
#Роман Костомаров
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#Оксана Домнина
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