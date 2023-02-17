Смертельно опасная температура: с женой Романа Костомарова случилась беда

С женой фигуриста Романа Костомарова Оксаной Домниной случилась беда. Она буквально оказалась на волоске от смерти.

Перед Новым годом супруге Костомарова стало плохо – Домнина оказалась в постели со смертельно опасной температурой.

«Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39…», - рассказала она о случившемся изданию aif.ru.

Домнина наплевала на недуг и, пытаясь заработать деньги, «через день уже выступала». По словам супруги Костомарова, «это рядовая ситуация».

Она отметила, что спортсмены работают даже с повышенной температурой, «пока есть силы».

Ранее Домнина написала одно слово в связи с состоянием Костомарова.